Dopo Frattesi, l'Inter si prepara ad accogliere Lazar Samardzic dall'Udinese. Il centrocampista tedesco naturalizzato serbo effettuerà nella giornata di giovedì le visite mediche con il club nerazzurro che precederanno la firma del contratto e l'ufficialità.

Inter, giovedì le visite mediche di Samardzic

Lazar Samardzic pronto per la sua nuova avventura con l'Inter. Classe 2002, si è messo in evidenza con la maglia dell'Udinese nella scorsa stagione con 5 reti in 32 presenze. 2023 anno nel quale il giocatore si è naturalizzato serbo e ha esordito con la Nazionale maggiore in due occasioni, contro Lituania e Giordania. Ora un capitolo nuovo con i nerazzurri che lo accoglieranno per le visite mediche giovedì 10 febbraio.