Cabral-Benfica, l'agente al Viola Park | FOTO

Visita dell'agente dell'attaccante della Fiorentina, Arthur Cabral per sistemare gli ultimi dettagli per il trasferimento al Benfica

In attesa degli arrivi di Nzola, Christensen e Beltran da pochi minuti è arrivato al Viola Park, Arthur Cabral insieme a Leandro Figueiredo, uno dei membri dell'entourage del brasiliano per sistemare gli ultimi dettagli del trasferimento al Benfica.

L'attaccante è ormai prossimo al trasferimento al club di Lisbona, come confermato ieri sera dal gd Barone, e non ha preso parte all'allenamento odierno dei viola. L'agente del brasiliano ha incontrato la dirigenza della Fiorentina, con Barone, Burdisso e Pradè presenti al nuovo centro sportivo viola. L'ex Basilea è pronto a trasferirsi in Portogallo per 20 milioni di euro più 5 di bonus.