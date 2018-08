Inter, Spalletti post rinnovo: "Sono dove volevo essere con chi volevo stare"

Rinnovo fino al 2021 e mercato ricco di importantissimi innesti come migliori premesse possibili per una stagione destinata a rivedere l'Inter partecipare alla prossima edizione della Champions League, tentando di tornare con stabilità a posizioni di classifica importanti. Luciano Spalletti, nel giorno del proprio prolungamento di contratto con il club nerazzurro, ha parlato così in esclusiva a Sky Sport delle sensazioni post firma sul contratto, esprimendo soddisfazione per il prosieguo della propria avventura sulla panchina interista anche nei prossimi anni:

"Il rapporto coi tifosi era già importante prima, è stata sviluppata una forma differente ad un qualcosa che era già così. Fa sempre piacere vedere entusiasmo ed affetto soprattutto attorno alla squadra: è il gruppo a doverlo avere per trasmettere qualcosa in più. Io qui per tanti anni? Se poi non fai risultati è chiaro che la situazione è la stessa: se non porti a casa ciò che tutti si aspettano è chiaro debba lasciare, perchè è così".

"Ma fa piacere che loro abbiano avuto fiducia e ci sia stata questa volontà : io per quanto mi riguarda non scendo a compromessi, sono nel posto in cui volevo essere - prosegue - se non ci sono le condizioni per fare bene non è che mi accontenti, sono nello spogliatoio e accanto alle persone che mi sarei scelto al computer. Si inizia a lavorare in maniera seria e si restituisce un po' di affetto a questi tifosi. Se i tifosi mi hanno chiesto dell'arrivo di Modric? Si deve chiedere al direttore, non so niente di ciò che riguarda il mercato. Se ci spero sempre? Sono già molto contento di quelli che ho a disposizione, sono i calciatori che avrei voluto avere".