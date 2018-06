Inter-Sassuolo, incontro in programma: Gonzalez e non solo tra i temi

La riunione in programma presso gli uffici della Lega Serie A di via Rosellini a Milano, prevista per domani, può rivelarsi scenario utile ad Inter e Sassuolo per incontarsi e portare avanti diverse idee e trattative di mercato. I due club, infatti, ragionano sulla possibilità di chiudere in sinergia l'acquisto del giovane attaccante classe '98 Nico Gonzalez dell'Argentinos Juniors, oltre a discutere dell'eventuale chance di vedere Matteo Politano ed Alfred Duncan vestire (o, nel caso del centrocampista, rivestire) la maglia nerazzurra: dei discorsi sui vari, possibili affari farà parte anche Davide Merola, attaccante classe 2000 della Primavera interista (autore di 5 reti in 19 gare nell'ultima stagione), che potrebbe diventare un nuovo calciatore della società neroverde.