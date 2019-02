Inter, la probabile formazione contro il Rapid Vienna: un dubbio per Spalletti

Dopo la vittoria per 1 a 0 dell’andata firmata Lautaro Martinez, l’Inter vuole chiudere il discorso qualificazione agli ottavi di Europa League davanti al proprio pubblico. A San Siro arriva il Rapid Vienna, squadra da non sottovalutare secondo l’allenatore Luciano Spalletti che in conferenza stampa aveva messo in guardia i suoi elogiando le qualità mostrate dalla squadra austriaca nel secondo tempo della partita d’andata. L’attacco interista sarà ancora sulle spalle di Lautaro, nonostante i nuovi accertamenti medici non abbiano evidenziato ulteriori problemi al ginocchio di Icardi, che comunque salterà anche questa partita.

Sempre in conferenza stampa l’allenatore toscano sul caso Icardi che sta tenendo banco in queste settimane ha detto: "Bisogna rafforzare quello che stiamo facendo. Domani sera dobbiamo giocare una partita importante e ho questi calciatori a disposizione. Se ragioniamo in maniera semplice e guardiamo da un punto di vista logico, penso di poter avere Mauro al 100% sul lungo periodo”.

L’inter dovrebbe scendere in campo a San Siro con questi 11, con l’unico ballottaggio a centrocampo tra Nainggolan e Vecino. Se a giocare sarà il belga, Brozovic e Borja Valero agiranno da centrocampisti centrali più bloccati con Nainggolan sulla trequarti pronto a inserirsi. Se invece giocherà l’uruguaiano, sarà Brozovic sulla trequarti. In difesa, spazio a Cedric: un'altra partita per familiarizzare sempre di più con la sua nuova realtà. Ecco la probabile formazione

Inter (4-2-3-1): Handanovic, Cedric, Skriniar, Miranda, Asamoah; Brozovic, Borja Valero; Candreva, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez. All. Spalletti