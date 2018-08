Inter, per Joao Mario c'è anche il Siviglia: le ultime

Joao Mario è in uscita. L'Inter deve cercare di trovare una soluzione per il centrocampista offensivo nerazzurro nei prossimi giorni. Oltre al Betis, spunta anche il Siviglia, che deve rinforzare la squadra dopo la probabile cessione di N'Zonzi alla Roma. Così Joao Mario potrebbe lasciare ancora Milano, dopo gli ultimi sei mesi passati in Premier League al West Ham. Il club nerazzurro potrà però anche cedere il giocatore dopo la chiusura del calciomercato italiano, visto che il mercato spagnolo chiuderà il 31 agosto.