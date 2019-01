L'Inter lavora al rinnovo di contratto di Milan Skriniar. Oltre alla questione legata a Mauro Icardi, il club nerazzurro sta cercando di trovare un accordo anche con il difensore classe 1995 attualmente con un contratto in scadenza nel 2022. In queste ore la società ha fatto un'offerta importante all'agente del giocatore e nei primi giorni di febbraio ci sarà un incontro tra le parti per cercare di chiudere il rinnovo. Adesso la palla passa al giocatore: l'Inter vuole continuare con Skriniar.