Inter, possibile videoconferenza stanotte con il Chelsea per Lukaku: segnali di apertura da Boehly

La video conferenza dell'Inter con il Chelsea per Lukaku è stata rinviata per gli impegni del proprietario dei Blues Bohely

Oltre all'incontro in giornata con gli agenti di Asllani, rimane attivo il mercato dell'Inter anche sul fronte Lukaku. Non c’è ancora stato il secondo contatto con il Chelsea per l'attaccante belga. Meeting, che rimane comunque imminente, non si è ancora svolto per questioni riguardanti gli inglesi, e più nello specifico il nuovo proprietario Todd Boehly, impegnato in un lungo viaggio. L'imprenditore statunitense ha comunque cominciato a lavorare alla proposta da presentare all'Inter. Sembra che la richiesta economica del Chelsea sia esaudibile dai nerazzurri e dall’America arrivano continui segnali di apertura.

Inter-Lukaku, il punto della situazione

Ricordiamo che la prima offerta dell'Inter di 5 milioni + 2 di bonus per il prestito oneroso è stata rifiutata. Nel prossimo incontro Boehly renderà nota ai dirigenti dell'Inter la cifra con la quale intende chiudere l'operazione. Il Chelsea vuole sistemare la questione il prima possibile per poi concentrarsi sul suo mercato in entrata.

Lukaku aveva lasciato l'Inter nella scorsa estate a fronte di un'offerta di 113 milioni da parte della sua ex squadra, il Chelsea. Il belga era tornato a Londra con l'etichetta di acquisto più costoso della storia del club, senza però confermare quanto ci si aspettava da un giocatore come lui.

L'ultima per Lukaku non è stata una stagione troppo esaltante: 15 gol in 44 presenze per l'attaccante belga che non si è trovato bene con l'approccio tattico di Tuchel. Tornare all'Inter ridarebbe al giocatore quella serenità che aveva già raggiunto in nerazzurro e che sarebbe importante in vista del Mondiale invernale in Qatar.