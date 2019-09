Inter, la probabile formazione contro la Lazio

Derby con il Milan vinto e primo posto in classifica a punteggio pieno. Il momento positivo dell'Inter continua. Adesso sulla strada della squadra di Conte c'è la Lazio di Inzaghi: mercoledì alle ore 21 i biancocelesti sfidano i nerazzurri a San Siro. L'allenatore dell'Inter sembra intenzionato a cambiare poco rispetto alla formazione vista in campo contro i rossoneri. Dovrebbe ritrovare posto Candreva a destra, con D'Ambrosio che scivolerebbe così in panchina. A centrocampo, invece, possibile chance per Vecino al posto di Barella.

In attacco Lautaro Martinez e Lukaku sono favoriti. Confermati anche Brozovinc, Sensi e Asamoah per completare la linea a cinque di centrocampo. In difesa ancora Godin, De Vrij e Skriniar davanti ad Handanovic.

La probabile formazione dell'Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku.

