Inter, visite nel weekend per Martinez

L'Inter ha chiuso per l'acquisto di Josep Martinez dal Genoa, ormai da qualche giorno.

Lo spagnolo ex Lipsia, protagonista di un'ottima stagione col Grifone all'esordio in Serie A, si trasferirà in nerazzurro e diventerà il vice di Yann Sommer, prendendo il posto di Emil Audero.

Inter, definite le tempistiche dell'affare Josep Martinez

Per quanto riguarda le tempistiche, le visite mediche di Martinez con l'Inter si svolgeranno in questo weekend.

L'ufficialità del trasferimento in nerazzurro del portiere arriverà invece nella giornata di lunedì 1 luglio.