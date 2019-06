Un possibile grande ritorno per la Fiorentina. La dirigenza di Commisso è al lavoro per un giocatore dell'Inter: Borja Valero. Il giocatore è rimasto molto legato alla ciettà e ai tifosi nonostante la rottura che portò all'addio due anni fa. Fu lui uno dei protagonisti nella prima Fiorentina allenata da Montella, con Pradé direttore sportivo. La trattativa è in corso: la richiesta è tra i 2 e i 3 milioni di euro da parte della dirigenza nerazzurra.