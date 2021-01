Inter, contatti con gli agenti di Eder

L'Inter e la questione attaccante. L'ultima idea del club nerazzurro per un possibile rinforzo che potrebbe completare l'organico a disposizione di Conte (con la partenza di Pinamonti), sarebbe il ritorno in Serie A di Eder.

Un'operazione tutta in 'casa' Suning, visto che l'attaccante attualmente è al Jiangsu, ed un'opportunità che l'Inter valuta viste le difficoltà economiche in cui si trova tutto il calcio italiano.

Il club nerazzurro infatti rileverebbe il contratto che Eder ha in Cina da 5 milioni lordi. Una cifra che chiaramente supera il nuovo salary cup del calcio cinese che pone un tetto massimo di 3 milioni lordi agli ingaggi.

L'Inter ha avuto contatti con gli agenti di Eder per avere il gradimento del giocatore e inserire questa opportunità nel mercato di gennaio.

Da Eriksen a Pinamonti: le uscite

Fronte uscite, al club nerazzurro non è arrivata alcuna offerta per Eriksen. Su Pinamonti, invece, c'è l'Eintracht Francoforte (destinazione non gradita) e soprattutto una richiesta del Benevento che presto avrà un contatto diretto con l'Inter: si tratterebbe di un prestito con diritto di riscatto.

Infine, Sebastiano Esposito potrebbe tornare dopo l'esperienza alla Spal (dove non ha trovato spazio) e a quel punto l'Inter valuterà di nuovo quale potrà essere il suo futuro.