Roma, ok alla partenza di Dzeko: l'Inter ha il sostituto di Lukaku

Dopo sei stagioni si chiude la storia tra Edin Dzeko e la Roma. Il club giallorosso ha dato l'ok alla partenza dell'attaccante bosniaco, direzione Milano. Lì lo attende l'Inter che così ha trovato il primo sostituto di Romelu Lukaku.

Dzeko all'Inter

Mercoledì dunque il giocatore è atteso a Milano, in mattinata verrà organizzato il viaggio e per il bosniaco inizierà questa nuova avventura in Serie A.

Dzeko lascia la Roma - club nel quale era arrivato dal Manchester City nell'estate 2015 - dopo aver collezionato 260 presenze, 119 gol e 55 assist con la maglia numero 9. L'addio era stato solo sfiorato in diverse occasioni nelle passate sessioni di mercato ma adesso la separazione sta per diventare definitiva.

Roma-Abraham, contatto con Mourinho

E per un attaccante che va, un altro ne dovrà arrivare alla Roma. Il nome resta quello di Abraham e c'è stato anche un contatto con Mourinho.

Il giocatore per il momento ha chiesto ancora due giorni (mercoledì sera sarà in campo per la Supercoppa europea) prima di dare una risposta definitiva. Ancora non ha dato il suo ok all'Arsenal - anche se i Gunners (che devono vendere Lacazette) sarebbero la priorità.

Tra Roma e Chelsea c'è un accordo totale, Abraham è felice dell'interesse dei giallorossi ma vuole ponderare bene questa decisione sul suo futuro.