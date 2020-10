Prosegue la trattativa fra l'Inter e il Rennes per il trasferimento in Francia di Dalbert. L'esterno sinistro, classe 1993, l'anno scorso ha giocato in prestito con la Fiorentina collezionando 34 presenze e 9 assist.

Qualora l'affare si dovesse concretizzare, l'Inter libererebbe un posto sulla fascia sinistra, per la quale resta forte l'interesse per Marcos Alonso, in rotta con il Chelsea e con Lampard.