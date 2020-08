Vecino-Inter, cosa succederebbe in caso di addio anticipato

Matias Vecino in questo momento si trova in Spagna, dove sta recuperando dall'infortunio. Tanta riabilitazione per mettersi alle spalle l'intervento dello scorso 21 luglio, quando il centrocampista fu costretto ad operarsi al ginocchio destro per per sofferenza meniscale.

Al campo ma anche al futuro. Il classe 1991, che il 24 agosto compirà 29 anni, in stagione ha raccolto 25 presenze segnando tre gol. Il suo contratto con l'Inter scadrà nel 2022. Nel caso non scontato di un addio anticipato, però, la prossima maglia indossata sarà quella di un top club (questa l'intenzione del giocatore). O almeno di una squadra che giochi la Champions, dove Vecino ha totalizzato otto presenze in nerazzurro. Due le reti messe a segno, memorabile quella al Tottenham nella notte del ritorno nella massima competizione europea.

Dopo il lockdown, non è stato un ritorno semplice per Vecino: due presenze, 22' totali prima dello stop fisico. I venti minuti giocati nella sfida pareggiata per 2-2 contro l'Hellas Verona lo scorso 9 luglio son stati gli ultimi della stagione. La voglia è di tornare quanto prima a giocare a calcio.