Inter, Caicedo lascia la sede: ora va ad Appiano. FOTO e VIDEO

14.43 - Proprio in questi minuti Caicedo ha lasciato la sede nerazzurra dopo aver probabilmente firmato il contratto. Ora si recherà ad Appiano Gentile.

Caicedo all'uscita della sede nerazzurra

13:05 - Caicedo, dopo aver svolto le visite mediche per l'idoneità sportiva, è arrivato in sede. Lì firmerà il suo nuovo contratto con l'Inter (guarda il video di Andrea Paventi, in alto).

09:53 - Giornata importante per Felipe Caicedo che presto sarà un nuovo giocatore dell'Inter dove ritroverà Simone Inzaghi. L'ex Lazio è arrivato da poco all'Humanitas di Rozzano per svolgere le visite mediche, successivamente ci sarà anche la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri per sei mesi.

I dettagli dell'operazione Inter-Caicedo

È stato raggiunto l'accordo: Felipe Caicedo andrà all'Inter in prestito gratuito fino a giugno. Per il calciatore è previsto un ingaggio di 800mila euro netti.

I numeri in stagione

Caicedo è stato frenato dagli infortuni in questa stagione, dove con la maglia del Genoa ha collezionato solo 9 presenze segnado una rete e distribuendo un assist.