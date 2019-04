Spalletti: "L'Inter è di tutti quelli che la amano. Atalanta feroce"

L’Inter ha bisogno di dare continuità alla bella vittoria sul Genoa per confermarsi al terzo posto in classifica. Di fronte ci sarà l’Atalanta domani, un avversario tra i più temibili. Luciano Spalletti ha analizzato così la sfida in conferenza stampa.

“All’andata siamo stati colti di sorpresa anche per la bravura degli avversari. Quando giocano con ferocia, sanno mettere in difficoltà chiunque: hanno un’identità precisa, ormai sono una realtà del calcio europeo, hanno le carte in regola per andare in Champions League. Sarà una gara massiccia perché si gioca contro una diretta concorrente. Sono tutti forti fisicamente, tosti e con personalità. La mettono sempre sul piano del duello individuale a tutto campo e sono sempre convinti di vincerlo, il duello. Sanno bene cosa devono fare in partita, bisognerà stare attenti”.

“Non so chi giocherà, in alcuni momenti si fanno le cose per fare il bene del club, altre volte le risposte sembrano diverse ma hanno sempre la stessa matrice: prendere il meglio per questi colori. La partita col Genoa è stata un’occasione per valutare che l’Inter è una squadra e non un singolo giocatore, le scelte bisogna saperle fare in tempo rimanendo sempre autentici. La reazione è stata giusta, abbiamo dimostrato di avere grandi potenzialità. Si lavora con coerenza, facendo le scelte adatte al momento”.

“Un pubblico importante come quello nerazzurro merita uno stadio altrettanto importante, che possa accogliere tutta la partecipazione delle persone. L’Inter è di tutti quelli che la amano, specialmente dei tifosi, e sono convinto che sanno come comportarsi e noi dobbiamo riflettere sulle cose che ci riguardano. L’avversario necessita di tutte le nostre forze per poterlo affrontare”.

“Lautaro e de Vrij? Sarà difficile per entrambi esserci, comunque valutiamo tutto in generale”.