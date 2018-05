Insigne: "Vedere Ancelotti al Napoli mi fa effetto. L'addio di Hamsik..."

Parla Lorenzo Insigne. L'attaccante italiano del Napoli, questa sera impegnato nella prima partita dell'Italia di Mancini, è stato intervistato dal Corriere dello Sport. Ecco le sue parole: "Sono contento dell’arrivo di Ancelotti, ha vinto tanto e vederlo sulla nostra panchina mi fa un effetto incredibile. Adesso si apre per noi un nuovo ciclo. Personalmente sono contento dell’arrivo di Ancelotti, da lui c’è solo da imparare. Ci darà stimoli in più perché è un vincente, la sua carriera lo dimostra. Noi, però, dovremmo fare i risultati in campo con le nostre qualità. Speriamo di vincere insieme. Ha telefonato a me ed anche ad altri, mi ha fatto piacere. Mi ha detto di stare tranquillo perché possiamo fare grandi cose insieme”.

Poi, ovviamente, un commento sull'addio di Maurizio Sarri: “Bisogna dare merito a Sarri che ha fatto cose straordinarie. Se abbiamo richieste da altri club, il merito è suo. Il suo addio ci ha spiazzati, pensavamo che rimanesse, ma il presidente ha fatto la sua scelta. Koulibaly? Non lo vuole solo il Chelsea, ma mi auguro che rimanga perché siamo un bel gruppo. Se qualcuno andrà via, sono sicuro che Ancelotti conosce tanti giocatori forti e che la società rimpiazzerà chi andrà via. Hamsik? L’addio di Marek sarebbe una brutta notizia per tutti, dopo dieci anni è napoletano. Ancelotti ha chiamato anche lui, ma non so cosa si siano detti”.