Il medico della Lazio: "Immobile torna presto, Luis Alberto affaticato"

Il medico della Lazio Rodia: "Immobile bisogna minacciarlo per non farlo giocare, Luis Alberto è a riposo da alcuni giorni"

Dopo la vittoria con l'Empoli Inzaghi ha detto (QUI) che sia Immobile che Luis Alberto ci saranno con il Siviglia in Europa League, a fare chiarezza sulle condizioni dei due giocatori è il medico biancoceleste Fabio Rodia: "Immobile nella partita col Frosinone ha riportato un trauma elongativo ai flessori della coscia. Ha effettuato diversi accertamenti e adesso sta effettuando la terapia di recupero. Contiamo di riaverlo in tempi stretti".

E anche Ciro non vede l'ora di tornare: "Bisogna minacciarlo per non farlo giocare, ma bisogna capire anche i rischi. Luis Alberto? Ora ha solo un affaticamento degli adduttori. E' a riposo da alcuni giorni per tornare al meglio".