Frosinone, in chiusura l'arrivo di Huijsen in prestito dalla Juve

Il Frosinone è sempre più vicino a chiudere il prestito di Huijsen, difensore classe 2005 della Juventus. La trattativa tra le parti è infatti vicina alla chiusura.

Frosinone ai dettagli per il prestito di Huijsen dalla Juventus

Sul centale c'erano anche altri quattro club dalla Serie A (Sassuolo, Salernitana, Verona ed Empoli) ma anche diverse squadre dall'estero: Granada, Young Boys e Newcaslte.

Mancano però pochi dettagli per chiudere l'ennesimo prestito tra le due società. Il giovane olandese, infatti, in gialloazzurro ritroverà Soulé, Kaio Jorge e Barrenechea. Le due squadre proveranno a chiudere dopo la prossima partita di campionato in cui si affronteranno, in programma sabato 23 dicembre alle 12:30. Si aspetterà poi l'inizio del mercato per formalizzare l'operazione.

Huijsen ha debuttato con la prima squadra della Juventus nel finale della gara contro il Milan a San Siro in questa stagione. Arrivato dalle giovanili del Malaga nel 2021, ha giocato sia con la Primavera bianconera che con la Next Gen.