Higuain arriva a Milano: l'accoglienza dei tifosi rossoneri, le immagini

E' la giornata in cui si è chiusa la maxi operazione tra Juventus e Milan che ha portato Gonzalo Higuain in rossonero (oltre a Caldara sempre al Milan e Bonucci in bianconero).

L'attaccante argentino nel pomeriggio ha lasciato il centro sportivo bianconero ed ora ha raggiunto Milano, preceduto dal fratello-agente Nicolas.

Domani sarà tempo delle visite mediche e poi non resterà altro che aspettare l'ufficialità di questo colpo.

"Domani farò le visite e poi ci sarà la firma. Sono felice di questa nuova avventura. Un saluto a tutti i tifosi, anche a quelli della Juventus che mi hanno sempre dato tanto affetto. Dove può arrivare il Milan? Speriamo il più lontano possibile. Ho già parlato con Gattuso", queste le sue prime parole in rossonero.

