Il Torino torna su Hien del Verona

E' finita 0-0 la prima giornata di Serie A 2023/24 per il Torino di Juric: la squadra granata ha pareggiato la partita casalinga contro il Cagliari senza trovare il gol.

I granata hanno accolto diversi rinforzi in questa sessione estiva di calciomercato: Bellanova, Vlasic, Tameze e Haveri. Il mercato però non è ancora terminato e il Torino valuta altri profili.

Torino, si torna su Isak Hien dell'Hellas Verona

I granata, dunque, sono tornati sul difensore centrale di proprietà dell'Hellas Verona. Il Torino ha ripreso i contatti con la squadra proprietaria del cartellino del calciatore.

I numeri di Hien nella scorsa stagione

Nella scorsa stagione in maglia Hellas Verona, Hien ha totalizzato 32 presenze in Serie A più quella nello spareggio salvezza vinto contro lo Spezia. Con il club veneto ha ottenuto la permanenza in Serie A proprio dopo lo spareggio contro i liguri.