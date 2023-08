Genoa, iniziate le visite mediche per Messias

Iniziate le visite mediche per Messias, pronto a unirsi alla squadra di Gilardino

Continua a lavorare il Genoa per rinforzare la squadra di Alberto Gilardino in vista del ritorno in Serie A. Dopo Retegui, Thorsby, Martin, e le visite di De Winter, è arrivato un nuovo giocatore a svolgere le visite mediche prima di firmare il proprio contratto con la società ligure: Junior Messias.

Un blitz, quello del Genoa, per l'operazione Junior Messias con il MIlan. Nei giorni scorsi è avvenuto un incontro a Milano tra il direttore generale rossoblù Ricciardella, il giocatore stesso e il suo agente. Adesso, attesa la firma dopo le visite mediche.