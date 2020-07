Inter, la probabile formazione contro il Genoa

Tre punti per il secondo posto: l’Inter può approfittare del pareggio dell’Atalanta per scavalcarla in classifica e piazzarsi alle spalle della Juventus. Non sarà facile, il Genoa si gioca tutto, o quasi. La corsa a distanza con il Lecce si gioca punto su punto, la salvezza passa soprattutto dalla sfida con i nerazzurri.

Conte dovrà fare ancora a meno di De Vrij, si affiderà alla LuLa, la coppia d’attacco che tanto bene aveva fatto prima della pausa del campionato. Sanchez dovrebbe prendersi un turno di riposo, potrebbe entrare a partita in coso nel caso in cui le cose si mettessero male.

Il ballottaggio principale riguarda le fasce: da una parte Candreva e Moses a giocarsi un posto, dall’altra Biraghi e Young. Davanti ad Handanovic pronti Skriniar, Ranocchia e Bastoni, a centrocampo Barella è squalificato e dovrebbero quindi esserci Gagliardini, Brozovic ed Eriksen – confermato- alle spalle di Lukaku e Lautaro Martinez.

Inter, la probabile formazione

Inter (4-3-2-1): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte