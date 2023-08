Gabri Veiga-Napoli, si continua a cercare la soluzione col Celta Vigo: il punto

Il nome più caldo in casa Napoli per il mercato in entrata è Gabri Veiga, centrocampista spagnolo classe 2002 di proprietà del Celta Vigo. Come raccontato nella giornata di lunedì, l'affare si era bloccato dopo l'intesa verbale raggiunta venerdì.

Gabri Veiga-Napoli, la situazione

Napoli e Celta Vigo stanno continuando a cercare una soluzione alle problematiche emerse nella giornata di lunedì.

Tutte le parti in causa vogliono trovare la chiave per formalizzare l'intesa raggiunta venerdì. Oggi si respira un cauto e modesto ottimismo, ma la trattativa che porterebbe Gabri Veiga a Napoli non è ancora sbloccata.

Il classe 2002 è stato uno dei gioielli della scorsa Liga: lo spagnolo, nella passata stagione, ha segnato 11 gol e ha servito 4 assist totali confermandosi come uno dei migliori giovani del campionato.