Frosinone-Fiorentina, le probabili formazioni

Il primo anticipo di Serie A per la dodicesima giornata vede di fronte Frosinone e Fiorentina. Al Benito Stirpe, Longo sfida Pioli con il suo 3-4-2-1 che ha ottenuto 4 punti nelle ultime due trasferte di fila tra Ferrara e Parma. Per la Viola, invece, tre gli 1-1 consecutivi contro Cagliari, Torino e Roma. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nei padroni di casa problemi per Ciano, che potrebbe non farcela ma parte comunque avanti a Soddimo, mentre Beghetto dovrebbe ancora partire dal primo minuto vista la condizione fisica non al top di Molinaro. In casa Fiorentina, soliti dubbi tra centrocampo e attacco, con Pjaca favorito su Mirallas ed Eysseric per partire titolare.

Frosinone (3-4-2-1): Sportiello; Goldanga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Beghetto; Ciano, Campbell; Ciofani.



Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Pjaca.