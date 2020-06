Dopo giorni e giorni di insistenza, il tifoso Manuel Paredes ha ringraziato su Twitter Alessandro Florenzi per aver ricevuto la sua maglia numero 25 del Valencia. Ecco le sue parole: "Grazie per questo dettaglio dopo aver disturbato per 227 giorni, ti auguro il meglio e spero di avere l'opportunità di incontrarti di persona".