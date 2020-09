VIDEO | Roma, Florenzi in partenza per Parigi: le immagini

Alessandro Florenzi ha lasciato Roma, per trasferirsi a Parigi e iniziare una nuova avventura con la maglia del Paris Saint Germain. Il difensore, trasferitosi ancora in prestito dopo l'esperienza con il Valencia della passata stagione, svolgerà le visite mediche con il club francese per poi procedere con l'apposizione della firma sul contratto.

[videosky id="614545"][/videosky]

I terzino della Nazionale è arrivato, intorno alle 8.30 di questa mattina, a Ciampino . Era in compagnia della sua fidanzata, con la quale si è diretto all'ingresso "voli privati" dell'aeroporto.