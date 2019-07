Flamengo, Jorge Jesus saluta Duarte: "Al Milan farà bene"

"Ha lavorato insieme a me un mese e mezzo, è un giovane difensore centrale e non sarà facile giocare nel calcio europeo ma sono sicuro che farà bene al Milan". Con queste parole Jorge Jesus, allenatore del Flamengo ha salutato Leo Duarte.

Il classe '96 brasiliano oggi non ha preso alla gara contro il Botafogo, non era nemmeno in panchina, e - come ha confermato Jesus nella conferenza post partita - è ormai pronto per la nuova esperienza in Serie A, tra i rossoneri. L'operazione, in via di definizione da qualche giorno, dovrebbe essere sugli 11 milioni.