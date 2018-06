Fiorentina, visite mediche per Hancko | FOTO e VIDEO

Ieri sera l'arrivo in città, stamani le visite mediche alla clinica Fanfani. Prime ore piuttosto intense per David Hancko, che nella giornata di oggi firmerà il contratto che lo legherà alla Fiorentina. Poche parole, tanta voglia di cominciare. Un "Forza Fiorentina" pronunciato a fatica per ovvie difficoltà linguistiche ma comunque sentito e detto con il sorriso.





Classe 1997, inserito fra i 50 talenti da tenere d'occhio per il futuro (leggi qui). Pilastro dello Zilina e della Slovacchia Under 21. Quanto basta per aver convinto Corvino ad investirci più di 3 milioni di euro per regalare a Pioli un alternativa nel pacchetto dei difensori centrali. Dalla slovacchia all'Italia. Skriniar il modello, la Fiorentina la nuova avventura.

[tweet id="1007538051395006469"][/tweet]