Fiorentina, agente Torreira: "Vuole rimanere, ma i margini sono pochi"

Pablo Bentancur, agente di Lucas Torreira, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss del possibile riscatto del suo assistito da parte della Fiorentina. L'agente del centrocampista di proprietà dell'Arsenal, ha spiegato le problematiche che stanno bloccando il club viola.

Agente Torreira: "Il problema è solo contrattuale"

Bentancur ha spiegato così l'attuale situazione con la Fiorentina: "Si è parlato tantissimo di Torreira in questi ultimi giorni. Quello che posso dire è che ci siamo incontrati con Daniele Pradè per cercare un accordo. Il problema, come spiegato benissimo da Gianluca Di Marzio, è solo contrattuale".

"Lui vuole rimanere, ma i margini sono pochi. Juve o Napoli? Si vedrà"

L'agente del centrocampista uruguagio ha comunque ammesso che esiste ancora la possibilità di trovare un accordo con la Fiorentina: "Basta poco per trovare un accordo. Se il giocatore decidesse di rimanere, quella sarebbe la mia priorità. Lui, per ora, pensa solo alla Fiorentina perchè si è trovato benissimo ed è molto amato dai tifosi. Il problema è solamente contrattuale, non c'entrano le commissioni. I margini per una permanenza a Firenze sono comunque bassissimi, ma non è ancora finita. C'è tempo fino al 31 maggio. Bisogna capire anche il punto di vista della società di ridurre i costi. Juventus e Napoli su di lui? In questo momento non voglio parlare di altre squadre. Faremo di tutto per trovare un accordo con la Fiorentina, in caso contrario si vedrà".

La stagione di Torreira con la Fiorentina