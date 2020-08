Fiorentina, ora è Thiago Silva a prendere tempo. Sondaggio Linetty

La Fiorentina continua a lavorare per quanto riguarda l'affare Thiago Silva. Ai primi contatti fra i viola e il difensore brasiliano ne sono seguiti altri, ma adesso è il classe 1984 a prendere tempo: "Futuro in Italia? Prima la Champions, poi vediamo", le sue parole dopo la vittoria del Psg sul Lipsia, che è valsa la qualificazione all'ultimo atto della competizione.

La società di Commisso si è mossa seriamente fin da subito: ha avviato i contatti con il difensore in scadenza al PSG sulla scia del fascino dell'operazione Ribery, senza però affondare prima della ripresa della Champions. Adesso dovrà aspettare.

Sondaggio Linetty

Intanto la Fiorentina non resta a guardare e pensa a come rinforzare la rosa a disposizione di Iachini. I viola hanno fatto un sondaggio per Linetty, obiettivo del Torino che però non chiude e deve fare in fretta. Per il centrocampista classe 1995 della Sampdoria quattro gol in stagione.