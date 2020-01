Fiorentina, la probabile formazione per la sfida con la SPAL

L'arrivo di Cutrone ha dato nuova linfa all'ambiente viola. Serviva un rinforzo in attacco ed è arrivato. Iachini ha un nuovo giocatore a disposizione, l'ex Wolverhampton sarà disponibile per la sfida con la SPAL ma partirà dalla panchina. In attacco spazio a Chiesa e Vlahovic. L'allenatore della Fiorentina potrebbe schierare il 3-5-2 con gli stessi interpreti della sfida con il Bologna finita 1-1.

Fiorentina, verso la sfida con la SPAL

A difendere la porta viola ci sarà Dragowski. Milenkovic, Pezzella e Caceres comporranno la difesa a tre. Esterni di centrocampo Lirola a destra e Dalbert a sinistra, con Pulgar e Castrovilli sicuri di una maglia da titolare. Consueto ballottaggio Benassi-Badelj, con il primo favorito dopo il gol segnato a Bologna. In avanti coppia Chiesa-Vlahovic. Pronto a subentrare Boateng.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.