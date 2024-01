Fiorentina, per l'attacco obiettivo Ramazani dell'Almeria

Nuova idea in queste ultime ore di calciomercato della Fiorentina. La viola, alla ricerca di un esterno d'attacco, ci sta provando per Largie Ramazani. Il classe 2001 milita nell'Almeria e ha una valutazione di circa 6 milioni di euro.

Fiorentina, obiettivo Ramazani dell'Almeria

Dopo averci provato per Brian Rodriguez, Vargas e Gudmundsson, la Fiorentina ci sta provando in queste ore per Ramazani. In una Liga fin qui molto complicata per l'Almeria (ultimo a 6 punti) il belga ha realizzato 3 gol e 4 assist in 21 partite. Con il club spagnolo Ramazani ha un contratto fino al 2025.