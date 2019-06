Commisso: "Scioccato da tutto questo entusiasmo. Panchina? Parlerò con Montella. Chiesa resterà qui"

Rocco Commisso è il nuovo proprietario della Fiorentina. Oggi l'imprenditore italo-americano si è presentato in conferenza stampa ai giornalisti e ai tifosi allo stadio Franchi. Seimila persone hanno accolto Commisso fra cori e tanti sorrisi. Intercettato dai microfoni di Sky Sport, il neo propietario del club viola ha parlato a 'Calciomercato - L'Originale': "In Italia non si dorme. Sono sorpreso e scioccato. E' indescrivibile l'accoglienza che ho avuto. L'italiano non lo parlo bene. Voglio dire hello ai miei compaesani in Italia, in America e in Canada. Mi sono commosso oggi al Franchi".

Commisso ha confermato di aver già provato a comprare la Fiorentina anche negli anni scorsi: "Già nel 2016 e nel 2017 avevo pensato alla Fiorentina. Tutte le volte è stato un no. Poi ho cominciato con il Milan. Con il club viola ci siamo incontrati negli ultimi mesi del 2018 ed è ricominciata un mese fa la trattativa con gli emissari dei Della Valle. E in tre settimane abbiamo concluso l'affare".

Il proprietario della Fiorentina ha poi continuato: "Voglio ringraziare la famiglia Della Valle per quello che hanno fatto negli ultimi 17 anni. Hanno deciso di fare un cambiamento e dopo tre anni abbiamo concluso l'affare. Speriamo di fare meglio di quest'anno. E' già un successo se riusciamo a fare meglio. Poi non faccio promesse per ora".

Sull'idea Gattuso per la panchina viola, il proprietario della Fiorentina ha detto: "No, per ora. Prima è giusto parlare con Montella e dare rispetto a lui. Ora è in India, io sono a Firenze. Quando tornerà qui, non so quando, voglio parlare con Montella".

Su Chiesa e l'interesse della Juventus, Commisso ha concluso: "Quello che so è che Chiesa ha un contratto di tre anni e per ora resterà qui. Ho scoperto quello che c'era scritto sui giornali. Quando abbiamo fatto il contratto ho capito che Chiesa è di proprietà della Fiorentina".