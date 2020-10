La Fiorentina, con l'addio di Federico Chiesa, può integrare l'organico a disposizione di Iachini con due operazioni in entrata.

Non solo Callejon, infatti, per l'attacco c'è anche Deulofeu. Due profili che non sono alternativi uno all'altro ma che possono arrivare insieme alla Fiorentina che ha avuto dei contatti anche per Slimani (sulle cui tracce c'è il Torino).