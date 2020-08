La Fiorentina vuole un esterno: incontro con agente Zappacosta

Non c'è solo il nome di Thiago Silva nella lista degli obiettivi della Fiorentina. I viola vogliono anche un esterno destro e nella giornata di giovedì ci sono stati dei contatti per Davide Zappacosta, tornato nel frattempo al Chelsea.

Per il classe 1992 appena nove presenze in stagione con la Roma a causa della rottura del legamento crociato, che lo ha tenuto fuori da settembre a giugno. La Fiorentina ha incontrato l'agente del giocatore, Lucci, con l'operazione che potrebbe essere impostata sulla base del prestito. Un altro obiettivo per la fascia è Florenzi, che però resta complicato (è più vicino all'Everton).

Piace anche Zappa

Oltre a Zappacosta alla Fiorentina piace anche Gabriele Zappa, classe 1999 del Pescara. In stagione 26 presenze e cinque gol. Su di lui c'è l'interesse del Benevento.