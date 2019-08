Ribery è un nuovo giocatore della Fiorentina: la giornata LIVE

Franck Ribery è sbarcato a Firenze. L'aereo privato è atterrato in mattinata e il francese è stato accolto dal club manager Antognoni e da Dainelli, supervisore dell'area tecnica.

SEGUI LA GIORNATA DI RIBERY NEL NOSTRO LIVE:

16.35 - Terminate le visite mediche di Franck Ribery. Il giocatore è uscito dalla clinica medica Fanfani dopo oltre tre ore e mezzo. Alcuni tifosi viola erano lì ad aspettarlo e l'ex Bayern ha concesso loro foto e autografi. Adesso il francese raggiungerà l'albergo, lo stesso in cui alloggia Barone da quando è a Firenze.

15.55 - È ufficiale, Franck Ribery indosserà la maglia numero 7. Ad annunciarlo è stata la Fiorentina attraverso i propri canali ufficiali. Pulgar, che dopo il suo arrivo aveva deciso di portare sulle spalle proprio il 7, adesso dovrà scegliere un altro numero.

15.25 - Firma sul contratto e abbracci con Montella, Pradè e Barone per il nuovo acquisto della Fiorentina Franck Ribery.

13.00 - E' ufficiale, Ribery è un nuovo giocatore della Fiorentina.

Questo il comunicato viola:

"ACF Fiorentina comunica di aver tesserato il calciatore Franck Ribéry. Il nuovo calciatore viola sarà presentato domani, giovedì 22 agosto, alle ore 17:30 all’interno della Sala Stampa “Manuela Righini” dello Stadio “Artemio Franchi”.

A partire dalle 20:00 lo Stadio Artemio Franchi aprirà i cancelli della Tribuna ai tifosi viola per dare a tutti la possibilità di salutare il nuovo calciatore viola".

13.00 - Ribery è arrivato alla clinica Fanfani per sostenere le visite mediche. Dopo essere stato accolto da centinaia di tifosi all'aeroporto di Peretola, il francese è stato portato al centro sportivo dove ha conosciuto la squadra che aveva appena finito l'allenamento. Sciarpa e maglia viola sempre addosso e un "Forza Viola", battendosi la mano sul cuore.

12.35 - Kevin Prince Boateng accoglie con questo saluto e 'benvenuto' via social Franck Ribery.

11.59 - Al centro sportivo della Fiorentina ha parlato Joe Barone, commentando così l'arrivo di Ribery: "Oggi è davvero una bellissima giornata, è stata una lunga nottata. Siamo molto contenti per l'arrivo di Ribery e il presidente lo saluterà venerdì, quando arriverà in città. Domani sera speriamo di riempire tutto lo stadio e fare una grande festa per tutta Firenze e tutta la Fiorentina".

11.15 - Ribery, sommerso dai tifosi (gallery in alto), adesso sosterrà le visite mediche con il club viola. Poi sarà tempo della firma e dell'ufficialità di questo colpo viola.

11.03 - Decine di tifosi lo aspettavano, lui ha subito indossato una maglia viola e srotolato una sciarpa del suo nuovo club.

"Sono contento, sono con la mia famiglia. Ho parlato da una settimana con la Fiorentina, anche con Toni e mi ha detto che la Fiorentina è un grane club e che la città è bella - le sue prime dichiarazioni ai social del club -. Sono contento perché mi piace, anche la lingua. Non è perfetta ma va bene così".

Il francese firmerà un biennale e domani, alle 21, ci sarà la presentazione ufficiale.