​Festa settore giovanile, Gazidis: "Lavoriamo per portare il Milan al top'"

“Sono così felice di essere in questa famiglia di giovani ragazzi e gente come noi, lavorando insieme per portare al Milan il top ed essere parte di questo processo". Ivan Gazidis durante la festa del settore giovanile del Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni e si è soffermato sui giovani rossoneri, sul futuro e sul presente del club. "Grazie a tutti voi per avermi dato questo caldo benvenuto in famiglia.



Ai ragazzi dico che siete il futuro del Milan, vi aiuteremo ad essere il meglio del meglio, perché più bravi diventerete più io Milan crescerà - ha proseguito l'ad rossonero -. Abbiamo ragazzi e ragazzi che stanno crescendo per poter arrivare sia nella prima squadra maschile che femminile, perché il calcio è per tutti”.

All'evento ha poi preso la parola anche il presidente Paolo Scaroni: “Come sta andando questo Milan? Penso che siamo un po’ così così, ma la novità importante è che siamo quarti: ciò significa che abbiamo bisogno che il Milan vada in Champions, noi vogliamo arrivare quarti, mi basta questo e credo basti anche a voi”.

Presenti anche alcuni giocatori della prima squadra come Romagnoli che non ha dubbi: “Essere Capitano di un club così non può essere che un onore. Il gol di Udine è stato molto importante per il periodo che stavamo attraversando, spero di fare altri gol così e vincere altre partite così: tutto ciò che facciamo è solo per il Milan”.





