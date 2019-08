Europa League: Torino-Wolverhampton, le formazioni ufficiali

Dopo le vittorie contro Soligorsk e Debrecen si alza il livello dell’impegno del Torino in Europa League. La squadra di Mazzarri affronterà gli inglesi del Wolverhampton e l’allenatore ha deciso di puntare sulla coppia Zaza-Belotti in avanti. La squadra di Espirito Santo risponde con un modulo speculare, senza Cutrone tenuto in panchina saranno Jimenez e Diogo Jota a guidare l’attacco. Queste le scelte dei due allenatori:

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meitè, Baselli, Ansaldi; Berenguer; Zaza, Belotti All. Mazzarri.

Wolverhampton (3-5-2): Rui Patricio; Vallejo, Coady, Boly; Traore, Dendoncker, Saiss, Moutinho, Ruben Vinaigre; Raul Jimenez, Diogo Jota. All. Espirito Santo