Roma, la probabile formazione di Fonseca contro il Basaksehir

Dopo la buona prestazione contro il Sassuolo nella terza giornata di campionato, la Roma è pronta a ripartire. Giovedì 19 settembre, alle ore 21, i giallorossi sfideranno infatti l’Istanbul Basaksehir per la prima uscita stagionale in Europa League. Fonseca ritroverà il club turco dopo averlo battuto nei playoff di Europa League tre anni fa, quando sedeva sulla panchina dello Shakthar Donetsk. Allora Cengiz Under era un gioiello del Basaksehir, ma stavolta non potrà prendere parte alla partita a causa del suo infortunio al bicipite femorale. Per la Roma, secondo quanto dichiarato da Fonseca in conferenza stampa, si va verso un consistente turnover.

Tanti i dubbi di formazione, ma la certezza dell’allenatore giallorosso resta comunque il modulo, il 4-2-3-1. Mirante potrebbe rimpiazzare Pau Lopez in porta, mentre la difesa dovrebbe essere composta da Florenzi o Santon a destra, Kolarov o Spinazzola a sinistra e dalla coppia centrale Fazio-Mancini. Occhio però a Juan Jesus, che potrebbe far rifiatare uno dei due. Smalling, ancora alle prese con un problema all’adduttore, non ha invece preso parte alla rifinitura odierna, perciò sarà escluso dalla gara. Davanti alla difesa Diawara potrebbe prende il posto di uno tra Veretout e Cristante, Mkhitaryan, Zaniolo e Kluivert ad occupare i tre ruoli sulla trequarti. Nel caso in cui Santon giocasse dall’inizio, Florenzi potrebbe anche occupare una delle due fasce offensive, probabilmente anche con Zaniolo trequartista e Pellegrini arretrato in mediana. In attacco spazio di nuovo a Dzeko, dato che Kalinic – come affermato da Fonseca – non possiede ancora i 90 minuti nelle gambe. Ecco la probabile formazione:

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, Juan Jesus/Mancini, Spinazzola; Cristante, Diawara; Kluivert, Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko.

