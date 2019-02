Europa League, sarà esodo tedesco a San Siro per Inter-Eintracht

Il 14 marzo Milano sarà invasa da tifosi tedeschi: quel giorno, infatti, è in programma il match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Inter e Eintracht Francoforte e il club attualmente sesto in Bundesliga ha fatto sapere che saranno 13.500 i tifosi al seguito della squadra.

Sarà quindi un vero e proprio esodo: le richieste pervenute al club tedesco erano state addirittura 20.000, ma in accordo con le autorità competenti e con la stessa società Inter, alla fine si è arrivati alla cifra di 13.500. "Per i nostri tifosi è un sogno che si avvera" - ha detto il dirigente tedesco Axel Hellmann - "ringraziamo le autorità milanesi per averci fornito così tanti biglietti. Non vediamo l'ora di giocare queste due partite di calcio in clima festoso e amichevole".

