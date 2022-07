Roma, aumenta la fiducia per Dybala: sono ore decisive

Sono ore decisive per il futuro di Dybala: la Roma aspetta il "sì" definitivo del giocatore

Sono ore caldissime per il futuro di Paulo Dybala. La Roma sta spingendo per l'argentino e in giornata ha avuto un primo confronto con gli agenti del giocatore, presentando il progetto tecnico e una prima offerta.

Roma, cresce la fiducia per Dybala

Sta aumentando la fiducia per l'arrivo di Dybala in maglia giallorossa. La Roma ha messo sul piatto un contratto triennale da 6 milioni di euro stagionali, raggiungibili solo con i bonus. Dunque, la parte fissa proposta dai giallorossi, è inferiore rispetto alle richieste del giocatore.

Le prossime saranno ore decisive per la trattativa tra le due parti. La Roma, difatti, sta aspettando il "sì" definitivo del giocatore.