Dybala-Lukaku: anche Paratici in Inghilterra

Ore di discorsi serrati, di lunghissime trattative. A Londra è anche Fabio Paratici, ds della Juventus, per lavorare fianco a fianco con gli agenti di Dybala e Lukaku (anche Pastorello è infatti in Inghilterra) e con il Manchester United in modo da raggiungere l'intesa e portare a termine lo scambio. Tra frenate e ottimismo, si continua a trattare per raggiungere la quadratura totale dell'affare. Dybala, intanto, è atteso a Torino. E se nulla dovesse cambiare, domani si allenerà regolarmente con la squadra di Sarri, con il quale vorrà parlare nei prossimi giorni. Forse, per poco tempo.