​Roma, Di Francesco: “Manolas ci sarà. De Rossi? Sta meglio, ma è sempre un punto interrogativo per me”

C’è tanta attesa per il derby fra Lazio e Roma. A presentare la sfida nella consueta conferenza stampa della vigilia è stato l’allenatore giallorosso Eusebio Di Francesco: “Dal punto di vista mentale abbiamo tutti voglia di partecipare a questo grande match. Si è lavorato bene in tutta la settimana. Affronteremo una squadra molto organizzata, sarà una sfida difficile. Hanno tanta qualità, compreso un calciatore come Correa molto bravo nell'uno contro uno e nel creare situazioni favorevoli per la sua squadra”.



Esordio in un derby per Zaniolo: “Lui deve stare molto tranquillo e concentrato. I compagni gli hanno parlato molto nello spogliatoio, non lo carico tanto in questo senso”. Sui dubbi di formazione, Di Francesco ha poi aggiunto: “Chiaramente abbiamo alternato i vari sistemi di gioco anche a gara in corso, potremo farlo anche domani. Loro giocano a 5, ma possono avere un difensore in meno. La partita cambia a seconda delle varie situazioni”.





























Manolas ci sarà per il derby, l’allenatore giallorosso l’ha confermato: “È disponibile. Ieri si è allenato con la squadra dopo due o tre giorni a parte. Ha recuperato dal problema alla caviglia ed è a disposizione per domani”. Riguardo El Shaarawy, Di Francesco ha puntualizzato: “Sta facendo bene ultimamente, ma deve mettersi a disposizione dei compagni. Quest'anno ha alzato la sua qualità e ha maggior continuità, ma deve continuare a migliorare”.

Parlando di Dzeko e De Rossi, Di Francesco ha detto: “Sono contento per ciò che Dzeko fa per la squadra e per come si mette a disposizione dei compagni. Dopo l’infortunio la sua condizione è cresciuta tanto, poi se segna meglio perché il gol è importante per un attaccante”. Su De Rossi: “Dire se giocherà domani non lo so. Dal punto di vista atletico, non so se riuscirà a fare due partite consecutive di fila, cioè derby e Porto. Daniele per me è sempre un punto interrogativo, ma nell’ultimo periodo ha dato continuità a determinati allenamenti e sta dando buone risposte”. Ma sempre sul centrocampista, Di Francesco è stato chiaro: "Lui e Florenzi possono darci quell'esperienza in più per queste partite".





























Sull’atmosfera alla vigilia del derby, l’allenatore giallorosso ha dichiarato: “La gente è già molto carica. Garantiamo di metterci cuore, impegno e passione. Il gol di Dzeko al 95esimo contro il Frosinone è come se avesse riavvicinato la squadra alla gente, quell’esultanza e abbraccio finale, mi auguro possa esserci anche domani. Ci vuole cuore e testa domani. E’ un derby sentitissimo, non ci dobbiamo allontanare dalla zona Champions e la Lazio vuole riaccorciare la sua distanza. E’ molto delicato, sarà una partita che vivrà di situazioni particolari e penso che perdere sarebbe uno svantaggio per entrambe”.