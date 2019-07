Cagliari, in chiusura la trattativa per Defrel

Gregoire Defrel è vicino al trasferimaneto al Cagliari. A confermarlo c’è anche l’uscita dalla lista dei convocati per la partita di oggi che la Roma disputerà contro il Perugia. Il costo totale dell’operazione sarà di circa 13 milioni, uno di prestito più 12 di riscatto. Trattativa dunque in chiusura e nuova esperienza per l’attaccante ex Sassuolo.

Dalla lista dei convocati per la partita di Perugia è uscito anche Pastore, l’argentino ha accusato un affaticamento muscolare in allenamento, per questo i medici hanno preferito rispermiarlo per la trasferta.