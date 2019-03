Inter, out Keita: i convocati di Spalletti per l’Eintracht Francoforte

Non ci sarà Keita nell’Inter che giovedì affronterà in Germania l’Eintracht Francoforte nella gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League. L’allenatore nerazzurro ha deciso dunque di non farlo partire per la trasferta in terra tedesca, visti i pochi minuti che il giocatore – reduce da infortunio – ha nelle gambe.

Out l’infortunato Nainggolan, ancora assente Mauro Icardi (QUI per le ultimissime dopo l'incontro Marotta-Wanda di oggi), presenti in lista i giovani Merola e Schirò. Questo l’elenco completo dei 19 convocati dell’Inter:

Portieri: 1 Handanovic, 27 Padelli, 46 Berni;

Difensori: 6 De Vrij, 13 Ranocchia, 18 Asamoah, 21 Cedric Soares, 23 Miranda, 33 D'Ambrosio, 37 Skriniar;

Centrocampisti: 8 Vecino, 20 Borja Valero, 44 Perisic, 60 Schirò, 77 Brozovic;

Attaccanti: 10 Lautaro Martinez, 16 Politano, 68 Merola, 87 Candreva.