Fiorentina, Commisso: "A breve un nuovo incontro con Chiesa"

Rocco Commisso, patron della Fiorentina, è tornato a parlare del mercato viola direttamente dal Bronx, New York. E' questa infatti la seconda tappa della tournèe negli States della squadra che ieri ha lasciato Charlotte (teatro della prima amichevole dell'International Champions Cup, vinta per 3-0 dall'Arsenal) e poco dopo la mezzanotte - ora locale - è sbarcata in New Jersey.

I giocatori poi hanno fatto tappa nel Bronx, nello specifico in un mercato della Little Italy, accolti da tanti tifosi e appassionati di calcio italo-americani. Da lì, Commisso ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Avere una squadra italiana e portarla qua per me è grandioso così come per tutti gli italo-americani che sono qua. Ieri abbiamo perso - riporta firenzeviola - ma attendo New York per vedere cosa succederà. Mercato? Dovete parlare con Barone e Pradè, io so fino ad un certo punto". Il numero uno del club toscano ha poi confermato l'arrivo negli Stati Uniti del direttore sportivo: "Se ci sarà un incontro con Pradè? Viene per questo". Infine, chiusura su Federico Chiesa: "In questi giorni credo che ci sarà una nuova chiacchierata con lui".