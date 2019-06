Chiringuito: Milan, incontro tra Maldini e Theo Hernandez

Il Milan continua a lavorare sul mercato anche durante il weekend. Come mostra l'immagine del Chiringuito, famoso programma televisivo spagnolo, domenica mattina c'è stato un incontro a Ibiza tra il direttore tecnico rossonero Paolo Maldini e Theo Hernandez, difensore di proprietà del Real Madrid. Dopo il vertice con il Real della scorsa settimana, in cui si è parlato di altri giocatori come Ceballos, Maldini ha incontrato il giocatore classe 1997 lo scorso anno in prestito alla Real Sociedad. L'immagine del Chiringuito potrebbe quindi far pensare ad un futuro di Hernandez in Italia. Nelle prossime ore sapremo se ci saranno aggiornamenti in questo senso.