Chievo, in arrivo lo svincolato Djordjevic: firmerà un triennale

L'attaccante ex Lazio sosterrà le visite mediche con il club gialloblu nei prossimi giorni

Sarà Filip Djordjevic uno dei primi rinforzi del nuovo Chievo Verona di Lorenzo D'Anna, reduce da una salvezza conquistata negli ultimi minuti della scorsa stagione e pronto a rinforzarsi in vista della prossima annata. L'attaccante serbo, svincolatosi dalla Lazio, firmerà un contratto triennale e sosterrà le visite mediche con il club gialloblu nei prossimi giorni, pronto per una nuova avventura e per un nuovo rilancio dopo il lungo periodo di esclusioni dalla rosa a disposizione di Simone Inzaghi.